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Abdullah Avcı Hatayspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor berabere kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 22:44 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 22:54
Abdullah Avcı Hatayspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor berabere kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri;

Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçlar zordur. Salı günü bir kupa maçımız var, eksiklerimiz var, o yüzden bu kadro ile maça çıktık. Oyun fena başlamadı. Net pozisyonlarımız var, penaltı kaçırdık. Devre arası oyunda kazanabileceğimiz bir fırsat olduğunu gördük ve mevcut oyuncularımızdan 3'ünü sahaya attık.

Zaman zaman biz, zaman zaman Hatay tehlikeli geldi. İyi şeylerde var maçta olumlu, olumsuz şeyler de var. Salı günü için bunlar bir veri. Şimdi döneceğiz ve kupa maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız.

Trabzonspor'a geldiğimde A takımdaydı. Süre almıyordu. Çalışmalara başladıktan sonra çok önemli potansiyeli olduğunu ifade ettim. Ahmetcan önemli bir mesafe kat ediyor. Kendisine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Umarım gelişerek devam eder.

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