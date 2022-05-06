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Abdullah Avcı: Bizde hedef bitmez!

Abdullah Avcı: “Lig devam ediyor. Daha kupa hedefimiz var. İşi sıkı tutmaya devam edeceğiz.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Abdullah Avcı: Bizde hedef bitmez!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyon olmalarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Güzel ve keyifli günler yaşıyoruz. Ancak lig devam ediyor ve bir kupa hedefimiz daha var. Bu süreçte işi sıkı tutmaya devam edeceğiz. Ligde kalan üç maçımızı da kazanmak istiyoruz" dedi. Hatayspor maç ında kadroda değişiklikler olacağının mesajını da veren Avcı, "Sonuçta şampiyonluk bizim için daha büyük hedeflerimize yönelik sadece bir başlangıç. Kalan süreçte bunları da şekillendireceğiz" diye konuştu.

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