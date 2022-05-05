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Trabzonspor'un kupa anıtı girişimine asbaşkan Ertuğrul Doğandan destek

Trabzonspor'da yıllar sonra gelen şampiyonluğun ardından anıt yaptırma kararı alınmış ve Trabzonspor'a gönül verenlere destek çağrısında bulunulmuştu. Birçok iş insanı bu çağrıya katılırken bordo-mavili ekibin asbaşkanı Ertuğrul Doğan da bu çağrıyı es geçmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 14:04
Trabzonspor'un kupa anıtı girişimine asbaşkan Ertuğrul Doğandan destek

Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için destek çağrısına asbaşkan Ertuğrul Doğan'dan destek geldi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Kupa Anıtı'na 5 milyon lira daha katkı sağlayarak, toplamda 6 milyon liralık bağışta bulunmuş oldu. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini, anıtın camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.

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