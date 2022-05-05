Trabzonspor'un kupa anıtı girişimine asbaşkan Ertuğrul Doğandan destek

Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için destek çağrısına asbaşkan Ertuğrul Doğan'dan destek geldi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Kupa Anıtı'na 5 milyon lira daha katkı sağlayarak, toplamda 6 milyon liralık bağışta bulunmuş oldu. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini, anıtın camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.
Asbaşkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Kupa Anıtı'na 5 milyon lira daha katkı sağlayarak, toplamda 6 milyon liralık bağışta bulunmuş oldu. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/2w9OZOhvSU— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 5, 2022