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Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maç için Hatay'a geldi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 19:26
Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi

Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı için saat 18.30 sıralarında Hatay'a geldi. Trabzonsporlu taraftarlar, saatler öncesinden geldikleri Hatay Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Trabzonsporlu futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi. Takımlarını meşale ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, havalimanında horon tepti. Bazı Trabzonsporlu taraftarlar da Hatayspor bayrağı açıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, cuma günü saat 20.00'de Atakaş Hatayspor ile Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak.


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