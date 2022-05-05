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Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Son dakika Trabzonspor haberi... 6 Mayıs 2022 Cuma günün Hatayspor deplasmanına çıkacak olan bordo-mavili ekipte çalışmalar tamamlandı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan son antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, karşılaşma için Hatay'a hareket edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 15:55
Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Abdullah Avcı önderliğinde çalışmalarını tamamlayan bordo-mavili ekip Hatay'a hareket edecek.

Antrenman sonrasında Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarımız Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 12.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

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