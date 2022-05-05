Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Abdullah Avcı önderliğinde çalışmalarını tamamlayan bordo-mavili ekip Hatay'a hareket edecek.

Antrenman sonrasında Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarımız Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 12.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.