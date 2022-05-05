TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Karadeniz devinde artık gözler takviyelere çevrilmişti. Taraftarların aklında Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın, "Hocamız kimi isterse alacağız" sözleri vardı. Öyle de oldu. Yönetim, nokta atışı isimlerle eksiklerini giderdi, hatta resmen şampiyonluk yolunun taşlarını dizdi. Sezon başındaki gibi yine erken davranan Trabzonspor, Kouassi'yi haftalar önce bitirdi, sol beke Puchacz, kanat rotasyonuna Yusuf Erdoğan dahil edildi. En kritik hamle ise tartışmasız Edin Visca'ydı. Tam 2 ay devam eden görüşmelerin ardından büyük aşkı mutlu sonla bitiren Trabzonspor, en uğraştırıcı transfer süreçlerinden birini yaşadı. Herkesin 'şampiyonluk transferi' olarak gördüğü Visca'nın 3.5 yıllık toplam maliyeti üzerinden muhasebecilik yapanlar da vardı! Ancak Bosnalı yıldız, çok kritik maçların kahramanı olacaktı...

AHMETCAN'I VİTRİNE ÇIKARDI

Peres oynamadı ama Dorukhan vardı. Nwakaeme'nin yokluğunda Djaniny sol kenarda sorumluluk aldı. Hamsik olmadığında Siopis devreye girdi. En önemlisi de Trabzonspor, böylesine kritik bir sezonda Ahmetcan Kaplan gibi genç bir yeteneği Türk Futbolu'na armağan etti. Kısacası Abdullah Avcı, en sıkıntılı anlarda bile eksikler üzerinden bahane üretmedi, hep çözüm odaklı ilerledi. Bunu yaparken de mesela Dorukhan'ı yeniden A Milli Takım seviyesine, Abdülkadir'i de kendine getirdi; 18 yaşındaki Ahmetcan'a 'acaba' demeden görev verdi. Kısacası hoca, elindeki malzemeden en iyi ürünü çıkartırken, oyuncularına da değer kattı.