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TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı lider bitiren Trabzonspor’da gözler transferlere çevrildi. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, “Hocamız kimi isterse alacağız” diyerek açık çek vermişti. Tam 2 ay devam eden görüşmelerin ardından büyük bomba patladı ve Edin Visca bordo-mavili formayı giydi. Artık şampiyonluk yolunun yapı taşları da dizilmişti. İşte Fotomaç Gazetesi muhabirlerinden Yunus Emre Sel'in kaleme aldığı Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü isimli yazı dizisinin 3. bölümü...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Karadeniz devinde artık gözler takviyelere çevrilmişti. Taraftarların aklında Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın, "Hocamız kimi isterse alacağız" sözleri vardı. Öyle de oldu. Yönetim, nokta atışı isimlerle eksiklerini giderdi, hatta resmen şampiyonluk yolunun taşlarını dizdi. Sezon başındaki gibi yine erken davranan Trabzonspor, Kouassi'yi haftalar önce bitirdi, sol beke Puchacz, kanat rotasyonuna Yusuf Erdoğan dahil edildi. En kritik hamle ise tartışmasız Edin Visca'ydı. Tam 2 ay devam eden görüşmelerin ardından büyük aşkı mutlu sonla bitiren Trabzonspor, en uğraştırıcı transfer süreçlerinden birini yaşadı. Herkesin 'şampiyonluk transferi' olarak gördüğü Visca'nın 3.5 yıllık toplam maliyeti üzerinden muhasebecilik yapanlar da vardı! Ancak Bosnalı yıldız, çok kritik maçların kahramanı olacaktı...

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

AHMETCAN'I VİTRİNE ÇIKARDI
Peres oynamadı ama Dorukhan vardı. Nwakaeme'nin yokluğunda Djaniny sol kenarda sorumluluk aldı. Hamsik olmadığında Siopis devreye girdi. En önemlisi de Trabzonspor, böylesine kritik bir sezonda Ahmetcan Kaplan gibi genç bir yeteneği Türk Futbolu'na armağan etti. Kısacası Abdullah Avcı, en sıkıntılı anlarda bile eksikler üzerinden bahane üretmedi, hep çözüm odaklı ilerledi. Bunu yaparken de mesela Dorukhan'ı yeniden A Milli Takım seviyesine, Abdülkadir'i de kendine getirdi; 18 yaşındaki Ahmetcan'a 'acaba' demeden görev verdi. Kısacası hoca, elindeki malzemeden en iyi ürünü çıkartırken, oyuncularına da değer kattı.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

ALTYAPI ARTIK MEYVESİNİ VERDİ
Trabzonspor'da şampiyonluk için anahtar bir nokta da altyapıdan çıkardığı isimler oldu. Uğurcan Çakır, takımın kaptanlığını üstlenirken, Abdülkadir Ömür en golcü sezonuna ulaştı. Avcı ayrıca takımın stoper eksikliği çektiği dönemde Ahmetcan Kaplan'a formayı verdi.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

BİRLİKTE HÜCUM VE SAVUNMA
Trabzonspor'da sezonun mottosu, Abdullah Avcı'nın taraftara söylediği "Birlikte hücum, birlikte savunma oldu." Şampiyonluk yürüyüşünde sık sık taraftarına seslenen Avcı, takımın özellikle iç sahada taraftarla bütünleşmesini sağladı.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

GALİBİYETLE BAŞLADI
Ligin ilk yarıda rakiplerini darmadağın eden Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başladı. Avcı ve öğrencileri Şenol Güneş Stadı'nda Malatya'yı tek golle devirip yoluna emin adımlarla devam etti. Avcı karşılaşma sonrası "Kum saati de tersine döndü. Önümüzde 18 hafta kaldı. Biz bu ligin hak ederek lideriyiz. Bizi başka yerlere çekmesinler. Biz hep oyunun ve sahanın içinde kalmaya çalışıp, yolumuza devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

ÇALIK HERKESİ ÜZDÜ
Süper Lig'deki 21. hafta maçları öncesi Türk futbolu şok bir haberle sarsıldı. Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu kara haber futbolda büyük bir üzüntü yaşattı. Ancak hayat devam edecekti.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

KAYIP HAFTALARI
Trabzonspor 21. hafta maçında Sivasspor'un konuğu oldu. Bordomavililer kar yağışlı havada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Takımının golünü kaydeden Abdülkadir Ömür, Ahmet Çalık'ın fotoğrafının baskılı olduğu tişörtle oyuncuyu andı. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu maçta sahaya girdiği için kırmızı kartla tribüne gönderildi. Avcı'nın yokluğunda ligin 22. haftasındaki Giresunspor maçında takımının başında sahaya yardımcı antrenör Orhan Ak çıktı. Ancak Trabzonspor bu maçta da istediğini alamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

ŞOV YAPMAYA BAŞLADILAR
Alınan iki beraberlik sonrası rakip yeni teknik adamlı Galatasaray'dı. Bir çıkış arayan sarı-kırmızılılar karşısında 31. dakikada geriye düşen bordo-mavililer, ikinci yarı Abdullah Avcı'nın müdahaleleriyle 84. dakikada Bakasetas ve maçın son dakikasında Visca'nın golüyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk inancını güçlendirdi. Takımına galibiyeti getiren Visca, bordo-mavili formayla ilk golünü de kaydetmiş oldu. Ayrıca bu maçta ön plana çıkan genç bir isim oldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, performansıyla takımına büyük katkı sağlayacağının sinyallerini verdi.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

KASIMPAŞA'YI AFFETMEDİ
Galatasaray karşısında yeniden çıkışa geçen Trabzonspor, bir sonraki hafta ikinci yarıya dörtte dörtle başlayan Kasımpaşa'yı ağırladı. Bordo-mavililer, maçın 6. dakikasında yine Visca ile bulduğu golle maçı 1-0 kazanarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

KRİTİK MAÇ RAHAT KAZANILDI
Sıra birçok futbol otoritesi tarafından sezonun kırılma maçı olarak gösterilen Konyaspor'a gelmişti. Trabzonspor 9 puan gerisindeki en yakın takipçisini ağırladı. Ancak bordo-mavililer, çok zor geçeceği beklenen karşılaşmayı yıldızlaşmaya devam eden Edin Visca'nın 13 ve 67. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı. Artık tüm kamuoyu Trabzonspor'dan 'ŞAMPİ...' diye bahsetmeye başlamıştı. Bu maçtan sonra ilk kez oyuncular da şampiyonluk kelimesini kullanmaya başlarken, teknik ekip ise biraz daha temkinli davranmaya çalıştı.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

4-0'LIK GALİBİYET
Bu galibiyet sonrası hedef İttifak Holding Konyaspor'dan sonra Trabzonspor'un yükselişine engel olabilecek takımlardan olarak görülen Aytemiz Alanya'ydı. Ancak hiç de düşünüldüğü gibi olmadı. Trabzonspor ilk 40 dakikada fişi çekti. Nwakaeme (2), Cornelius ve Dorukhan'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılmasını bildi.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

ASLA PES ETMİYOR
Zorlu maçların ardından Avcı ve öğrencilerinin konuğu Kayserispor oldu. Herkesin çok kolay kazanılacağını düşündüğü maçta bordomavililer, 2-0 geriye düştü. Ancak Abdullah Avcı ile kazanılan pes etmeme alışkanlığı bu maçta kendisini çok iyi gösterdi. Trabzonspor, 49'da Visca, 59'da Djaniny ile beraberliği yakalarken, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının ardından üçüncü kez 90. dakikada bulduğu golle bir maçı daha kazandı. Galibiyet golü Nwakaeme'den geldi.

TRABZONSPOR HABERİ - "Şampiyonluk transferi Visca!"

BİYONİK ADAM VITOR HUGO
Ligde Trabzonspor adına her şey yolunda giderken sezonun üçüncü kritik sakatlığı geldi. Kupada Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve dizinde çizgi şeklinde kırık meydana gelen Vitor Hugo'nun sezonu kapatabileceği açıklandı. Bu süreçten sonra 4 maç kaçıran 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, tıbbi anlamda inanılmaz bir gelişme göstererek sürpriz bir şekilde 5 hafta gibi kısa bir süre sonra sahadaki yerini alacaktı.

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