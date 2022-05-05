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Altın eldiven Uğurcan

Şampiyon Trabzonspor’un 26 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’in tartışmasız 1 numarası.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Altın eldiven Uğurcan
Uğurcan Çakır, altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaştı. Kaptan, performansıyla pek çok maçın kahramanıydı. Özellikle derbilerde kalesinde devleşen 26 yaşındaki yıldız, yüzde 83'lük kurtarış yüzdesiyle ligin en iyisi. Başarılı file bekçisi maç başına 0.84 gol yeme ortalaması yakalarken, zirvede bulunuyor. Süper Lig'in altın eldiveni, forma giydiği 33 lig maçında 28 kez topu ağlarında gördü. Ligin en az gol yiyen kalecisi durumundaki 1.91 boyundaki oyuncu, bu sezon 3 kez penaltı kurtardı.
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