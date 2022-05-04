Vitor Hugo'dan şampiyonluk açıklaması: Hiçbir şeyle kıyaslanamaz!

Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda önemli katkılar veren ve ağır bir sakatlık yaşamasına rağmen kısa sürede yeniden takıma katılarak herkesi şaşırtan Vitor Hugo, bordo-mavili ekibin şampiyonluk kutlamalarında yer almayı başardı. Önemli bir zafere imza attıklarını belirten Brezilyalı futbolcu ülkesinin basınına konuştu.

"HİÇBİR ŞEYLE KIYASLANAMAZ"

Deneyimli stoper, "Hiçbir şey cumartesi gecesi yaşanan kutlamalarla kıyaslanamaz. Stadyum adeta yıkıldı. Taraftarlar zemini bastı ve bizi kucağında taşıdı. Çılgınca anlar yaşadık. Sokaklarda verdikleri parti de etkileyiciydi. Kesinlikle hafızamda sonsuza kadar kalacaklar." ifadelerini kullandı.

"REKOR SÜREDE İYİLEŞTİM"

Uolspor'un haberine göre sezon içerisinde yaşadığı ağır sakatlıktan da bahseden Hugo, "Tahminler, gelecek sezona kadar sahalara geri dönemeyeceğimdi. Tedavim için bir süre Brezilya'ya döndüm. Tanrıya şükürler olsun ki rekor sürede iyileştim. Sezonun son bölümünde takım arkadaşlarıma yardımcı olabildim. Bu süreçte bana destek olan aileme, arkadaşlarıma, doktorlarıma ve fizyoterapistlerime teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.