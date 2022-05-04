TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer! İşte şampiyonluk öyküsünün 2. bölümü

HOCAMIZ KİMİ İSTERSE ALACAĞIZ

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hemen ardından ise seçimli genel kurulunu yaptı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim yenilenerek yoluna devam etti. Genel kurul sonrası asbaşkanlık görevine getirilen ve camianın en çok sevdiği yöneticilerden olan Ertuğrul Doğan, devre arası transfer dönemi için "Bu kadar puan farkına rağmen öyle transferler yapacağız ki rakiplerimiz, 'Bunlar ne yapıyor' diyecek. Hocamızın istediği tüm oyuncuları alacağız. Geçmiş yıllardan tecrübeliyiz. Artık şampiyonluk yolunda hata yapmayacağız" açıklamaları camiadaki şampiyonluk beklentisini daha da artırmıştı.

ŞOK! EDGAR DA SEZONU KAPATTI

Antalya mağlubiyeti, genel kurul derken yoğun bir haftadan çıkan Abdullah Avcı'nın öğrencileri buna rağmen sezona büyük hedeflerle başlayan takımları teker teker devirmeye kaldığı yerden devam etti. Karadeniz devi ligin 17. haftasında sahasında Hatayspor'u (2-0) ve ardından deplasmanda Altay'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Ancak Altay maçında bir talihsiz sakatlık daha yaşandı. Hugo ile birlikte ligin en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Edgar İe'nin çapraz bağları koptu. Sezonu kapatan oyuncunun sözleşmesi, devre arasında yabancı kontenjanında yer açmak için karşılıklı anlaşılarak feshedildi.