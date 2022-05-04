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TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer! İşte şampiyonluk öyküsünün 2. bölümü

Ligin ilk 15 haftasında kasırga gibi esen Karadeniz devi, 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan topladı. Zirvede tek başına kalan Fırtına, rakiplerine tarihi puan farkları attı. Aynı dönemde Fenerbahçe 27 puanla 3., Galatasaray 23 puanla 7. ve Beşiktaş 21 puanla 9'uncu sırada yer alabildi. Bordo-mavililer, ligin tozunu atmaya başlamıştı. İşte Fotomaç Gazetesi muhabirlerinden Yunus Emre Sel'in kaleme aldığı Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü isimli yazı dizisinin 2. bölümü...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

Trabzonspor, 20 Mayıs 1984'te Sakaryaspor beraberliği ile Adapazarı'nda ilan ettiği zaferinin ardından tam 38 yıl sonra tekrar şampiyon oldu. Sezon başında erken yapılan transferler, taraftarın hemen her maç tribünleri doldurması, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemi ve taktik zekası, yönetimin fedakarlıktan kaçınmaması başarının yapı taşları oldu. 9. haftadaki Fenerbahçe galibiyeti ile zirveyi ele geçiren Karadeniz devi, puan farkını iyice açmaya başladı. Geriye düştüğü maçlarda bile asla pes etmeyen Fırtına, istediğini elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

HARMANLAMA VE İLETİŞİM
38 yıl sonra gelen şampiyonluğun en büyük etkenlerden biri takım içi harmanlama ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın takım içinde oluşturduğu iletişim yöntemleri. Elindeki oyuncu kadrosuyla iyi bir harmanlama yapan deneyimli teknik adam ne zaman ve nasıl hangi oyuncusuna dokunacağını iyi bildi. Bu sezon hem defansif hem de hücum zenginliği ön plana çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

CAMİA BÜTÜNLEŞTİ
Trabzonspor'un bu sezonki başarısı sadece saha içinde takımın performansıyla ölçülü değil. Saha içi olduğu kadar saha dışında da kahramanlar vardı. Sezon boyunca taraftarlar şampiyonluktan başka bir şey konuşmadı. Şehirdeki pozitif hava maçlarda takıma da yansırken, teknik direktör Abdullah Avcı kariyerinde belki de ilk kez bu denli güçlü bir lider profili çizdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

CORNELIUS KARTAL'I DEVİRDİ
Lider Trabzonspor'un bu sezon dış sahadaki ilk ciddi sınavı Beşiktaş derbisi oldu. 12. haftada Dolmabahçe'de siyah-beyazlılar ile karşılaşan Karadeniz devi, Cornelius'un son dakika golüyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Fırtına'nın diğer golünü Abdülkadir Ömür attı. Bu maçta Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a yönelik ağır küfürlerden sonra hem teknik direktör Abdullah Avcı hem de bordo-mavili yöneticiler çok sert tepkiler gösterdi. Ayrıca takımın en skorer ismi olan Bakasetas'ın da sakatlanıp iki maçı kaçırması can sıkan taraf olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

FARK ÇİFT HANELİ RAKAMLARI GÖRDÜ
Beşiktaş'ı yenerek üst üste 5. galibiyetini elde eden Trabzonspor, ligin 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı da Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius'un golleriyle 3-0 mağlup etmesi sonrası ezeli rakipleriyle arasındaki puan farkını bir hayli açtı. 13 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik alıp 33 puan toplayan Trabzonspor zirveye kuruldu. Fenerbahçe 23 puanla 5., Galatasaray 21 puanla 8. ve Beşiktaş 20 puanla 9. sırada yer alabildi. İstanbul üç büyüklerine tarihi puan farkı atan bordo-mavililer, ilerleyen haftalarda bu farkı daha da artıracağının sinyallerini verdi. Ligin 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü ve 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 ile geçen Fırtına üst üste 8. galibiyetini aldı. Ayrıca 15 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

MUHTEŞEM SERİ ANTALYA'DA BİTTİ
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin tozunu atan Trabzonspor'a 'dur' diyebilen ilk takım Antalyaspor oldu. Bordo-mavililer kötü hava koşulları sonrası adeta göle dönen sahada rakibine biri kendi kalesine attığı golle birlikte 2-1 yenildi ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuç Karadeniz devinin 25 maçlık dış sahadaki yenilmezlik rekorunu da sonlandırdı. Karşılaşma sonu Avcı "Herkes yenilmemizi bekliyordu. Umarım herkes rahatlamıştır" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

HOCAMIZ KİMİ İSTERSE ALACAĞIZ
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hemen ardından ise seçimli genel kurulunu yaptı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim yenilenerek yoluna devam etti. Genel kurul sonrası asbaşkanlık görevine getirilen ve camianın en çok sevdiği yöneticilerden olan Ertuğrul Doğan, devre arası transfer dönemi için "Bu kadar puan farkına rağmen öyle transferler yapacağız ki rakiplerimiz, 'Bunlar ne yapıyor' diyecek. Hocamızın istediği tüm oyuncuları alacağız. Geçmiş yıllardan tecrübeliyiz. Artık şampiyonluk yolunda hata yapmayacağız" açıklamaları camiadaki şampiyonluk beklentisini daha da artırmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

ŞOK! EDGAR DA SEZONU KAPATTI
Antalya mağlubiyeti, genel kurul derken yoğun bir haftadan çıkan Abdullah Avcı'nın öğrencileri buna rağmen sezona büyük hedeflerle başlayan takımları teker teker devirmeye kaldığı yerden devam etti. Karadeniz devi ligin 17. haftasında sahasında Hatayspor'u (2-0) ve ardından deplasmanda Altay'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Ancak Altay maçında bir talihsiz sakatlık daha yaşandı. Hugo ile birlikte ligin en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Edgar İe'nin çapraz bağları koptu. Sezonu kapatan oyuncunun sözleşmesi, devre arasında yabancı kontenjanında yer açmak için karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

ŞAMPİYONLUK FİTİLİ ATEŞLENDİ
Önce Gervinho ardından Edgar'ın sakatlıklarıyla sarsılan Trabzon-spor, ilk yarının son haftasında sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Fırtına devreyi 46 puanla lider tamamlarken, en yakın rakibi Konyaspor'a ise 9 puan fark atmıştı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor 3 puanlı sistemde en fazla puan topladığı sezonlardaki ortalamasının üzerine çıkmıştı. Ligde 1995-96 sezonu ile 2010-11'de 82 puanla tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordomavililer, bu dönem de yüksek bir ortalama ile ilk yarıyı tamamlayarak şampiyonluğun fitilini ateşlemişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

KADRO MÜHENDİSLİĞİ
Teknik direktör Abdullah Avcı, geldiği ilk döneminde takımın kolay gol yeme alışkanlığına odaklandı. Karadeniz devini 17. sıradan alıp Avrupa kupalarına taşımasıyla yönetimin ve camianın güvenini kazandı. Deneyimli teknik adam, 2021-22 sezonuna geçişle birlikte transferlerde etkin rol oynadı. Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny ve Bakasetas gibi sorun çözücü oyunculara önce Gervinho, Hamsik, Siopis, Dorukhan ve Cornelius eklendi. Daha sonra ise Edin Visca geldi. Takıma katılanlar hemen adapte oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

AVRUPA'YA VEDA VE LİGE DÖNÜŞ
Şampiyon Trabzonspor, Avrupa'dan elenmesinden sonra Süper Lig'e odaklandı. Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Söz konusu seride 12 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Azim, inanç, hırs ve zafer!

EZELİ RAKİPLERİNE TARİHİ FARK ATTI
Trabzonspor, İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala tarihi fark atmış durumda. Fırtına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 23 ve Galatasaray'ın da 30 puan önünde yer alıyor.

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