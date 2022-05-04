İlklerin adamı Abdullah Avcı

419 GÜNDÜR YENİLMEDİ

Bordo-mavililer, iç sahada yenilgiyi unuttu. Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanya'ya 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 419 günlük sürede mağlup olmadı.

ÇOK İYİ BAŞLADI

Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftada hiç kaybetmedi. Karadeniz devi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak, yenilmezlik serisi yakaladı.

DIŞARIDA DA LİDER

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor. Fırtına, dışarıda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan aldı.

FENER'İN REKORUNA ORTAK

Bordo mavililer Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak F.Bahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli takım, 1967- 68, 1969-70 ve 2013-14'te bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Fırtına da 3 hafta kala şampiyon oldu.