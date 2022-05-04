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İlklerin adamı Abdullah Avcı

Abdullah Avcı, Trabzon dışından ilk kez bordo- mavili takıma şampiyonluk yaşatan teknik adam oldu. Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere şampiyonluk yaşayan Fırtına, bu kez Rizeli bir hoca ile mutlu sona ulaştı. Avcı, tarihe geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
İlklerin adamı Abdullah Avcı

419 GÜNDÜR YENİLMEDİ

Bordo-mavililer, iç sahada yenilgiyi unuttu. Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanya'ya 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 419 günlük sürede mağlup olmadı.

ÇOK İYİ BAŞLADI

Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftada hiç kaybetmedi. Karadeniz devi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak, yenilmezlik serisi yakaladı.

DIŞARIDA DA LİDER

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor. Fırtına, dışarıda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan aldı.

FENER'İN REKORUNA ORTAK

Bordo mavililer Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak F.Bahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli takım, 1967- 68, 1969-70 ve 2013-14'te bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Fırtına da 3 hafta kala şampiyon oldu.

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