Dorukhan tarihe geçti

Karadeniz devinin sezon başında aldığı Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezon Beşiktaş, bu dönem de Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadı. Tarihe geçen 25 yaşındaki orta saha, bordo-mavili forma altında yakaladığı çıkışla yeniden adından söz ettirmeye başladı. Sağ bek, orta saha ve stoper olarak görev yapan 1.80 boyundaki futbolcunun adı yeniden Avrupa'nın dev takımlarıyla anılmaya başladı.

BU SEZON TAM ANLAMIYLA COŞTU

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 35 haftalık bölümde 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımı 35 haftası geride kalan ligde 29 hafta liderlik koltuğunda oturtmayı başardı.