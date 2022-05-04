12. sıraya yükseldik

UEFA, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı, 2022-23 sezonu için kulüpler bazındaki turnuvalardan men etti. Bu karar, UEFA ülke sıralamasında 13. sırada yer alan Türkiye'nin, 12'nci sıraya yükselmesini sağladı.

BİR ÖN ELEME OYNAYACAK

UEFA'nın Rusya'yı turnuvalardan men etmesi sonrası lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 3. ön eleme yerine Play-Off'tan katılacak. Yani iki yerine tek ön elemeye çıkacak.

İLK MAÇ 16-17 AĞUSTOS'TA

Fırtına, Kupa 1'de ilk maçına 2-3 Ağustos'ta çıkacaktı. Ama artık Play-Off'a katılacağı için ilk karşılaşmasını 16-17 Ağustos, rövanşını 23-24 Ağustos'ta yapacak. Play- Offlar'ın kura çekimi 1 Ağustos'ta.