Trabzonspor'un başarısında yine altyapı oyuncuları boy gösterdi!

Karadeniz Fırtınası, Vitor Hugo, Bruno Peres, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho Andreas Cornelius ve Djaniny gibi yıldızlarların katkısıyla şampiyonluk ipini göğüsledi.
Ancak bu yıldızların yanı sıra Trabzonspor tıpkı yıllar önce olduğu gibi altyapıdan çıkan oyuncularıyla mutlu sona ulaştı… Trabzonspor geçmiş yıllarda Süper Lig şampiyonluklarına ambargo koyduğunda altyapıdan yetişen Trabzon'un çocuklarıyla zafere yürümüştü.
Bu sezon da bir benzeri yaşandı… Bordo-Mavililer, şampiyonluk maçını altyapıdan çıkan 3 oyuncuyla oynadı... 35 maçlık periyotta toplam 9 altyapı oyuncusu Trabzonspor formasını giydi…