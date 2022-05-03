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Trabzonspor'un başarısında yine altyapı oyuncuları boy gösterdi!

Ligin 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da yıllar sonra yeniden şampiyonluk yaşamanın sevinci yaşandı. Bordo-mavili ekip daha önceki şampiyonluklarda kendi içinden çıkardığı yıldızlarla başarı yakalamıştı. Bu sezon da birçok altyapı oyuncusuna şans veren Karadeniz ekibi, bir kez daha başarıyı altyapı futbolcularının verdiği katkıyla yaşamış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 16:21
Trabzonspor'un başarısında yine altyapı oyuncuları boy gösterdi!

Karadeniz Fırtınası, Vitor Hugo, Bruno Peres, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho Andreas Cornelius ve Djaniny gibi yıldızlarların katkısıyla şampiyonluk ipini göğüsledi.

Trabzonspor'un başarısında yine altyapı oyuncuları boy gösterdi!

Ancak bu yıldızların yanı sıra Trabzonspor tıpkı yıllar önce olduğu gibi altyapıdan çıkan oyuncularıyla mutlu sona ulaştı… Trabzonspor geçmiş yıllarda Süper Lig şampiyonluklarına ambargo koyduğunda altyapıdan yetişen Trabzon'un çocuklarıyla zafere yürümüştü.

Trabzonspor'un başarısında yine altyapı oyuncuları boy gösterdi!

Bu sezon da bir benzeri yaşandı… Bordo-Mavililer, şampiyonluk maçını altyapıdan çıkan 3 oyuncuyla oynadı... 35 maçlık periyotta toplam 9 altyapı oyuncusu Trabzonspor formasını giydi…

Trabzonspor'un başarısında yine altyapı oyuncuları boy gösterdi!

Trabzonspor hem şampiyonluk sevincinin gururunu yaşadı hem de altyapıdan çıkan oyuncularının da bu başarıda pay sahibi olmasıyla gururlandı…

Trabzonspor'un başarısında yine altyapı oyuncuları boy gösterdi!

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Murat Cem, Abdulkadir Parmak (Devre arası Kayseri'ye kiralandı), Abdülkadir Ömür ve Yusuf Erdoğan sezon boyunca görev alan isimler oldular.

Trabzonspor'un başarısında yine altyapı oyuncuları boy gösterdi!

Takvim'in haberine göre Türk futboluna altyapıdan büyük isimler kazandıran Trabzonspor, 2020 yılında Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin açılışını gerçekleştirmişti. Altyapı konusunda planlı bir şekilde yoluna devam eden Trabzonspor'un yeni yıldızları Türk futboluna armağan etmesi bekleniyor.

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