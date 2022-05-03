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Trabzonspor'dan Ali Koç'a videolu gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 2-2 sona erdi ve Karadeniz ekibi biteme 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavilier, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara ise şampiyonluk videosu ile yanıt verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 18:56 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 18:58
Trabzonspor'dan Ali Koç'a videolu gönderme

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta geride kalırken Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile oynadığı ve 2-2 berabere biten maçın ardından şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bugün bordo-mavili kulübün şampiyonluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarının ardından Trabzonspor sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

Bordo Mavili ekip şampiyonluk kutlamalarıyla özdeşleşen sevinç videosunu paylaşırken, "Keyfimiz çok yerinde! #İnadıylaŞampiyon" ifadelerini kullandı.

İŞTE O VİDEO:

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