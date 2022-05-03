Trabzonspor'dan Ali Koç'a videolu gönderme

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta geride kalırken Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile oynadığı ve 2-2 berabere biten maçın ardından şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bugün bordo-mavili kulübün şampiyonluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarının ardından Trabzonspor sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

Bordo Mavili ekip şampiyonluk kutlamalarıyla özdeşleşen sevinç videosunu paylaşırken, "Keyfimiz çok yerinde! #İnadıylaŞampiyon" ifadelerini kullandı.

İŞTE O VİDEO: