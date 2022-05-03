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TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den sonra başka bir kasketli; Abdullah Avcı, Trabzonspor'un tarihine geçti. Avcı kariyerindeki ilk şampiyonluğunu aldı. İşte Fotomaç Gazetesi muhabirlerinden Yunus Emre Sel'in kaleme aldığı Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü isimli yazı dizisinin 1. bölümü...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilmesi sonrası yükselişe geçen Trabzonspor, özellikle bu sezon şahlandı. Trabzonspor, 20 Mayıs 1984'te Sakaryaspor beraberliği ile Adapazarı'nda ilan ettiği zaferinin ardından tam 38 yıl bekledi tekrar şampiyonluk coşkusunu yaşayabilmek için.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

Bordo-mavililer en son şampiyon olduğunda takımın başında, 2021-22 sezonunda kendisiyle özdeşleşen kasketinin belki de şampiyonluğun en önemli simgesi olacağını bilmeyen Ahmet Suat Özyazıcı vardı. Ve başta Gordon Milne, Şenol Güneş, Ersun Yanal gibi Türkiye'de başka takımlarda kupayı kaldırmış tecrübeli teknik adamlar olmak üzere birçok ünlü ismin başaramadığını tam 38 yıl sonra yine bir kasketli Abdullah Avcı gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Fırtına; Hamsik, Gervinho, Cornelius, Siopis, Dorukhan, Bruno Peres gibi nokta atışı transferlerle kadrosunu takviye etti. Bu takviyeler aslında yönetimin 'O sene bu sene' iddiasını iyice ortaya koymaya başlamıştı. Başarıya giden yolda taşlar döşenmeye başlamıştı.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

5-1'LİK FARKLI GALİBİYET SİNYALİ VERDİ
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile berabere kalarak bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, tarihi bir başarıya imza attı. Karadeniz Fırtınası'nın ligi kasıp kavuracağı daha ligin ilk maçında belli olmuştu. 38 haftalık zorlu maratona bordo-mavililer, Malatya'da başladı. Yeni Malatyaspor karşısından 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Fırtına'nın gollerini atan Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny, sezonun gidişatını değiştirebileceklerini daha ilk karşılaşmada göstermişti.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

İLK 3 HAFTADA KAYIP YOK
İlk maçtaki farklı galibiyetin sonrası bir anda tüm gözlerin çevrildiği Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor'u konuk etti. Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle devreyi önde kapatan Trabzonspor, son üç yıla damgasını vuran Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı. Yiğido'nun sayısı sadece tabelayı değiştirdi. İkide iki yaparak yoluna devam eden Karadeniz devi, ligin üçüncü haftasında 44 yıl aradan sonra lige dönen komşusu Giresunspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer çok zorlansa da Nwakaeme'nin maçın hemen başında attığı golle 1-0 galip geldi.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

KIRILMA ANI GALATASARAY DERBİSİ
İLK üç maçında kayıp yaşamayan Trabzonspor'un ilk ciddi sınavı da Galatasaray ile oldu. Derbiye oldukça tutuk başlayan, 20 ve 33. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geriye düşen bordo- mavililerde Avcı, oyuna erken müdahalede bulundu. 37. dakikada Ömür ile İsmail'i kenara alarak Yusuf ve Trondsen'i sahaya sürdü. Ve 4 dakika sonra Cornelius farkı bire indirdi. Nwakaeme ikinci yarıda attığı golle beraberliği getirdi. Bu maçta ilk puan kaybını yaşayan Fırtına'da Abdülkadir Ömür'ün gözyaşları ise hafızalara kazındı. Maçın ardından Abdullah Avcı'nın söylediği "Oyundan memnunum ama skordan değilim" sözü ise Trabzonspor'un sezon boyu vereceği mücadelenin sonuç odaklı olacağının ilk sinyaliydi.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

YENİDEN ZİRVEYE ORTAK OLDU
Ligin 5. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşması ise sezonun ilk yarısı boyunca takımı sırtlayan Bakasetas'ın attığı tek golle galibiyetle tamamlandı. Trabzonspor bu haftada 13 puanla bir anda Beşiktaş ile zirvenin ortağı oldu.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

6 VE 7'NCİ HAFTALARDA DURAKLADI
6 ve 7. haftalar Trabzonspor için çok iyi geçmedi. Cornelius ile Konyaspor karşısında 1-0 öne geçen Trabzonspor, Hugo'nun kart görmesi ile 2-1 geriye düşmüştü. Ancak pes etmeyen Fırtına, rakibin kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Alanyaspor sınavı da Cornelius'un golü ile beraberlikle sonuçlanınca sezona çok iyi başlayan Karadeniz devi son 4 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 6 puan kaybetmiş oldu. Hakem kararlarının tartışıldığı haftada Avcı'nın "Herkes itiraz ediyor. Böyle bir kültür oluştu. Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Hep mi kavga? Hep mi tartışma? Bu olmuyor. Oyunun içerisinde kalalım" sözleri ise takımın saha içi hedeflerinin yavaş yavaş netleşmeye başladığının göstergesi oldu.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

BAKASETAS'IN ENFES ŞOVU
Bu beraberlikler sonucunda, Beşiktaş'ın da puan kayıpları almasıyla liderlik koltuğu Fenerbahçe'nin eline geçmişti. Ancak Trabzonspor 8. haftada deplasmanda aldığı 2-1'lik Kayserispor galibiyetiyle artık yeniden yarışın en iddialı adaylarından birisiydi. Trabzonspor'u bu maçta da ayağa kaldıran attığı iki golle Bakasetas olmuştu.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

BÜYÜK HİKAYE 9'UNCU HAFTA BAŞLIYOR
Ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisi ise şampiyonluk hikayesinin resmen başladığı karşılaşma oldu. Bordo-mavililer, Trabzon'a lider gelen sarı-lacivertliler karşısında 1-0 geriye düşünce taraftarlarda bir anlık karamsarlık oluştu. Ancak ilk 8 haftada 5 gol, 3 asistle takımını sırtlayan isimlerden Bakasetas, yeniden sahneye çıktı. Yunan maestro biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle takımını öne geçirirken, maçtaki son sözü Yusuf Sarı söyledi. Fırtına sahadan 3-1 galip ayrılarak liderliği de ele geçirdi ve bu maçtan sonra bir daha zirveden hiç inmedi.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

KASKETİ İLK KEZ TAKTI
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Trabzonspor ile şampiyonluk kelimesi sık sık birlikte anılmaya başlandı. Maça Efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile özdeşleşen kasketi takarak çıkan Abdullah Avcı, efsanenin yeniden geri döndüğünün sinyallerini verdi. Abdullah Avcı'nın ağzından ilk kez şampiyonluk kelimesi bu maç sonunda çıkarak 'Şampiyonluk yolunda giderken böyle maçlar süreci hızlandıracak' dedi. Fenerbahçe'yi yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor'un sıradaki durağı Göztepe deplasmanıydı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Nwakaeme ve Peres'in yokluğunda çıktığı maçta Gervinho'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

GERVINHO SEZONU KAPADI
Ligin 11. haftası İstanbul'un üç büyük takımının da yarıştan kopmaya başladığı hafta olarak dikkat çekti. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u geriye düştüğü maçta Djaniny ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-1 yenerek bu sezon ilk kez dört maç üst üste kazandı. Ancak bu karşılaşma maçın 13. dakikasında yaşanan talihsiz bir sakatlıkla anıldı. Trabzonspor'un sezon başı kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Gervinho çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapattı. Bu da bordo-mavililer adına talihsizliklerin başladığı maç olarak kayıtlara geçti.

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