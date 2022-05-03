TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilmesi sonrası yükselişe geçen Trabzonspor, özellikle bu sezon şahlandı. Trabzonspor, 20 Mayıs 1984'te Sakaryaspor beraberliği ile Adapazarı'nda ilan ettiği zaferinin ardından tam 38 yıl bekledi tekrar şampiyonluk coşkusunu yaşayabilmek için.
Bordo-mavililer en son şampiyon olduğunda takımın başında, 2021-22 sezonunda kendisiyle özdeşleşen kasketinin belki de şampiyonluğun en önemli simgesi olacağını bilmeyen Ahmet Suat Özyazıcı vardı. Ve başta Gordon Milne, Şenol Güneş, Ersun Yanal gibi Türkiye'de başka takımlarda kupayı kaldırmış tecrübeli teknik adamlar olmak üzere birçok ünlü ismin başaramadığını tam 38 yıl sonra yine bir kasketli Abdullah Avcı gerçekleştirdi.
Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Fırtına; Hamsik, Gervinho, Cornelius, Siopis, Dorukhan, Bruno Peres gibi nokta atışı transferlerle kadrosunu takviye etti. Bu takviyeler aslında yönetimin 'O sene bu sene' iddiasını iyice ortaya koymaya başlamıştı. Başarıya giden yolda taşlar döşenmeye başlamıştı.