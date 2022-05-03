TRABZONSPOR HABERİ - Kasket efsanesi geri döndü!

6 VE 7'NCİ HAFTALARDA DURAKLADI

6 ve 7. haftalar Trabzonspor için çok iyi geçmedi. Cornelius ile Konyaspor karşısında 1-0 öne geçen Trabzonspor, Hugo'nun kart görmesi ile 2-1 geriye düşmüştü. Ancak pes etmeyen Fırtına, rakibin kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Alanyaspor sınavı da Cornelius'un golü ile beraberlikle sonuçlanınca sezona çok iyi başlayan Karadeniz devi son 4 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 6 puan kaybetmiş oldu. Hakem kararlarının tartışıldığı haftada Avcı'nın "Herkes itiraz ediyor. Böyle bir kültür oluştu. Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Hep mi kavga? Hep mi tartışma? Bu olmuyor. Oyunun içerisinde kalalım" sözleri ise takımın saha içi hedeflerinin yavaş yavaş netleşmeye başladığının göstergesi oldu.