Trabzon'da dev coşku! Kutlama Tomorrowland'i andırdı

Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları dünyada ses getirmeye, dünyayı sallamaya devam ediyor.
Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları dünyada ses getirmeye, dünyayı sallamaya devam ediyor.
Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan taraftarları dünyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alsa da en fazla ilgiyi ve beğeniyi gören, izleyenleri kendisine hayran bırakan kutlama ise şehir merkezinde yapıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantta sunucu Aslan Kar'ın organize ettiği gece yarısı kutlamalarında Belçika'nın Boom kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen elektronik müzik festivali Tomorrowland bile gölgede bırakıldı.
İNANILMAZ BİR MANZARA
100 binlerce kişinin telefonlarının ışığını yakarak katıldığı kutlamalar sırasında yapılan gösteri sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu. Birçok uluslararası medya organı da bu görselleri paylaşarak, "Trabzonspor taraftarlarının uzun süreli şampiyonluk hasreti bu inanılmaz kutlamalarla sona erdi" dedi.
Birçok yabancı takım taraftarı da "Dünyadaki tartışmasız en iyi şampiyonluk kutlaması", "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum", "Tomorrowland dahi bu kadar güzel değil", "Kaç kere izledim bilmiyorum, harika" ve "O an orada olmak için çok şeyi feda ederdim" yorumlarını yaptı.