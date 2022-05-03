Trabzon'da dev coşku! Kutlama Tomorrowland'i andırdı

100 binlerce kişinin telefonlarının ışığını yakarak katıldığı kutlamalar sırasında yapılan gösteri sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu. Birçok uluslararası medya organı da bu görselleri paylaşarak, "Trabzonspor taraftarlarının uzun süreli şampiyonluk hasreti bu inanılmaz kutlamalarla sona erdi" dedi.

Birçok yabancı takım taraftarı da "Dünyadaki tartışmasız en iyi şampiyonluk kutlaması", "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum", "Tomorrowland dahi bu kadar güzel değil", "Kaç kere izledim bilmiyorum, harika" ve "O an orada olmak için çok şeyi feda ederdim" yorumlarını yaptı.