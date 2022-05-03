İstanbul’da oynayalım

Antalya maçının ardından tribünde yer alan 41 bin 461 taraftarın tamamı saha zeminine inerek şampiyonluğu kutlamıştı. Ama bu durum Akyazı'nın zemininde büyük bir tahribat oluşturdu. Zeminde yer yer kopmalar var. Kale direkleri ve koltuklarda da hasar büyük. Stadyumun Hatay sınavının ardından şampiyonluk kupasının alınacağı Altay maçına yetiştirilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Yetişmezse TFF'nin kuralları gereği Altay karşılaşması en yakın şehirlerden birine alınabilir. Ama yönetim bu durumda maçı İstanbul'da oynamak için başvuru yapacak.