Hedef çifte kupa

Trabzonsporlu Edin Visca, şampiyonluğu taraftara armağan etti. Şampiyonlukta tüm takımın emeğinin olduğuna vurgu yapan 32 yaşındaki futbolcu, "3 aydır buradayım. Herkes şampiyonluğa emek verdi. Futbolcular, Abdullah hoca... Abdullah hoca benim öğretmenim. Bu camia için Trabzonspor'a koşarak geldim. Mutluyum. Şimdi kupaya koşacağız. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. İnşallah Altay maçında da dolu stadyumda birlikte olacağız" diye konuştu.

VİSCA UÇAKTA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Edin Visca, takıma verilen izin için önceki akşam Türk Hava Yolları'na ait 20.35 uçağıyla İstanbul'a hareket etti. Bordo-mavili takımın taraftarları, 32 yaşındaki futbolcuyu marşlarla uçağın ortasına davet ederken, Boşnak yıldız da taraftarlara üçlü çektirdi.