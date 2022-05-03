Haberler Trabzonspor Güneş’ten kutlama

Güneş’ten kutlama

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Trabzonspor'u kutladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
Güneş’ten kutlama

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Trabzonspor'u kutladı. Güneş, "Trabzonspor, topladığı puanlarla haklı ve büyük bir başarının sahibi olmuştur. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadesini kullandı.

BAYRAM MESAJI

Şampiyon Trabzonspor, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Açıklamada,"Sağlık, huzur ve mutlulukla... Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!" denildi.

ÇOCUKLUK HAYALİM

Kayserispor'un Karadeniz devinden kiraladığı Abdulkadir Parmak, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Parmak "Tebrikler Trabzonspor'um, tebrikler bu şampiyonlukta emeği geçen kim varsa. Herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

DİĞER
Son dakika: Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! Son 3 hafta öncesi zirvede 4 futbolcu bulunuyor...
Sosyetede dadı krizi! Kocasını bakıcı ile beraber mutfak tezgahında basınca kıyamet koptu
Kasket efsanesi geri döndü!
Cimbom'a dev gelir! 45 milyonluk operasyon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasket efsanesi geri döndü!
Trabzon'da büyük coşku! Kutlama Tomorrowland'i andırdı
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (2 Mayıs)
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 4. eleme adayı kim oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da seçim tarihi resmen açıklandı! Cimbom'da seçim tarihi resmen açıklandı! 00:41
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk anıtı inşa edeceğiz! Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk anıtı inşa edeceğiz! 00:39
UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! 00:39
Nelsson planı ortaya çıktı! İspanyol devi... Nelsson planı ortaya çıktı! İspanyol devi... 00:39
Galatasaray'ın yeni sezon forması sızdırıldı Galatasaray'ın yeni sezon forması sızdırıldı 00:38
FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! 00:38
Daha Eski
G.Saray'dan çifte transfer bombası! G.Saray'dan çifte transfer bombası! 00:37
Visca'dan Trabzonspor sözleri! "Koşarak geldim" Visca'dan Trabzonspor sözleri! "Koşarak geldim" 00:37
İtalyanlar duyurdu! Löw F.Bahçe'ye geliyor mu? İtalyanlar duyurdu! Löw F.Bahçe'ye geliyor mu? 00:35
Okan Buruk için sürpriz teklif! Okan Buruk için sürpriz teklif! 00:35
Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip 00:34
Fenerbahçe Jesus'ta ne durumda? Kartal mı kalıyor? Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Jesus'ta ne durumda? Kartal mı kalıyor? Canlı yayında açıkladı! 00:34