Güneş’ten kutlama

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Trabzonspor'u kutladı. Güneş, "Trabzonspor, topladığı puanlarla haklı ve büyük bir başarının sahibi olmuştur. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadesini kullandı.

BAYRAM MESAJI

Şampiyon Trabzonspor, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Açıklamada,"Sağlık, huzur ve mutlulukla... Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!" denildi.

ÇOCUKLUK HAYALİM

Kayserispor'un Karadeniz devinden kiraladığı Abdulkadir Parmak, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Parmak "Tebrikler Trabzonspor'um, tebrikler bu şampiyonlukta emeği geçen kim varsa. Herkese sonsuz teşekkürler" dedi.