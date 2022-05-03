Çifte bayram

Karadeniz devinin şampiyonluğu şehri de coşturdu. Sadece son 3 günde 110 uçak seferi düzenlendi, sis nedeniyle inemeyen uçaklar Ordu-Giresun, Samsun ve Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi. Nüfusu 2.5 milyonu aşan, otel ve restoranların dolduğu, kiralık aracın kalmadığı kentte turizm ve alışveriş merkezleri de taştı. Trabzon'da 35 bin 882 kişi kapasiteli 594 otel yüzde yüz doluluğa ulaştı.

SEFERLER KİLİTLENDİ

Türsab Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı: "Şampiyonluk maçının bayrama denk gelmesiyle maça gelenlerin yoğun talepleriyle birlikte kültür turları ve seferler kilitlendi. Olağanüstü bir hafta yaşanıyor."

UÇAK SİSTEMİ DEĞİŞTİ!

Şişe bağlı olarak yaşanan hava muhalefetinin uçak seferlerinde aksama yarattığını söyleyen Kantarcı, "Normal şartlarda, hava muhalefeti olunca uçaklar geri dönerdi. Sistem o kadar yoğun olunca Samsun'a, Erzurum'a iniş yaptı" diye konuştu.