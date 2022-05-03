TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ağaoğlu, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize; şehrimizin yetkilileri, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, basın kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirten Başkan Ağaoğlu, "Her şeyden önce sosyal medya, telefon, mesaj ve mail kanalıyla bana ve kulübümüze ulaşarak sevincimizi paylaşan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize; şehrimizin yetkilileri, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, basın kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.