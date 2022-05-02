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TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'da yeni slogan! 'O sene bu sene bundan sonra her sene'

Spor haberi... 1976 ile 1981 yılları arasında 5 kez şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, bu sezonki zaferiyle birlikte yeniden lige ambargo koymanın planlarını yapıyor... Abdullah Avcı ile Süper Kupa ve Süper Lig’de mutlu sona ulaşan Fırtına’da Başkan Ahmet Ağaoğlu seri şampiyonluklar için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'da yeni slogan! 'O sene bu sene bundan sonra her sene'

Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon olarak Süper Lig'de bir devrimi gerçekleştiren Trabzonspor yeni zaferiyle birlikte gözünü kararttı! İkinci Lig'den 1. Lig'e çıktıktan sonra 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında lige ambargo koyan Fırtına 1984 yılından 38 yıl sonra 7. şampiyonluğunu kazandı. Karadeniz Fırtınası'nda hedef yeniden seri şampiyonluklar...

YENİ SEZON ÖNCESİ HER ŞEY HAZIR
Karadeniz Fırtınası'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon transferlerini rakiplerinden önce tamamlayan ve kampa yetiştiren Bordo- Mavililer, az para ve doğru planlamayla sonuca gitti. Yeni sezon öncesi de kamp yerinden, transfer edilecek isimlere kadar her şey belli.

KUPA KAZANMAYA ALIŞTI
Abdullah Avcı ile birlikte Süper Kupa kazanan Trabzonspor, Süper Lig'de de mutlu sona ulaştı. Tarihinde elde ettiği şampiyonlukları peş peşe yaşayan Trabzonspor yeniden başarılı bir döneme girmiş oldu. Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fırtına, sezonu iki kupayla tamamlayabilir. (Takvim)

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