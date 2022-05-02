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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Alman, İtalyan ve İspanyol gazeteleri bordo-mavililerin tarihi zaferine geniş yer verdi. Kicker dergisi, Karadeniz devinin en iyi takım olduğunu dile getirdi. İşte Trabzonspor'un şampiyonluğunun Avrupa basınına yansıması...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:35
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

Alman Kicker dergisi, Karadeniz devine geniş yer ayırdı: 1984'ten beri sadece bir kez Türkiye'nin en kalabalık şehrinden şampiyon çıkmadı. Bursaspor, İstanbul kulüplerinin boğucu hakimiyetini 2010'da kırdı. 2009-10'dan bu yana Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2 ve Başakşehir 1 kez ilk sırada yer aldı. Ama aynı zamanda bir isyan zamanı da vardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

Bu da Trabzonspor'la çok yakından bağlantılı. 1976'da ilk şampiyonluğunu elde eden kulüp, 1984'e kadar en popüler takımdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Süper Lig'de en uzun süre en iyi hücum ve savunmaya sahip ekip oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

Hamsik ve Bakasetas da önemli roller oynadı. Trabzonspor, sürekli olarak iyi sonuçlar alarak ligde arayı açtı. Karadeniz temsilcisi ligde verilen arada ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 14 puan önündeydi. Bu şampiyonlukta hiç şüphe yok ki teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı çok büyük. Takımını çok iyi yönetti ve 38 yıllık hasreti sona erdirdi."

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

MARCA: ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU

İspanyol Marca gazetesi, Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırdı. Marca, "Bordo- mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı. Galatasaray (22), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16), Bursaspor (1), Başakşehir (1) Türkiye'deki son şampiyonlukları paylaşmıştı... Ta ki Trabzonspor hepsini şampiyon olarak yenene kadar. 65 yıllık Süper Lig'de sadece İstanbul dışından iki takım lig şampiyonu olabildi" denildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

MUNDO DEPORTİVO: 38 YIL SONRA ŞAMPİYON

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Trabzonspor'un 38 yıl sonra mutlu sona ulaştığını yazdı. Haberde, "1983-84'ten beri Trabzonspor şampiyonluğu kazanamadı. Bu, tarihinin yedinci lig kupası. Ama kupa ve Süper Kupa'yı eklerseniz, ülkedeki 25'inci kupa sevinci" denildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

CALCİOMERCATO: HAMSIK & GERVINHO BAŞARDI

İtalyan Calciomercato, Serie A'da daha önce forma giymiş Hamsik ve Gervinho'nun Trabzon- spor ile şampiyonluk yaşadığına dikkat çekti. Haberde "Birkaç yıl boyunca Roma ve Napoli ile şampiyonluğu denediler ama olmadı. Sonrasında güçlerini Trabzonspor formasında birleştirdiler. Gervinho ve Türkiye şampiyonu olarak mezun olan Hamsik'ten bahsediyoruz! Eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Hugo, eski Romalı Peres ve eski Atalantalı Cornelius da Trabzonspor ile coştu" yorumu yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

L'EQUİPE: TRABZONSPOR GERİ DÖNDÜ

Fransa'dan L'Equipe, "Trabzonspor, Türk futbolunun zirvesine geri dönüyor" dedi. Haberde "Türkiye'nin kuzey doğusundaki kulüp, 1984'ten bu yana ilk kez şampiyonluğunu ilan etti. Antalya karşısında aldıkları beraberlik sayesinde, Hamsik'in arkadaşları artık F.Bahçe'ye yakalanamıyor" yorumu yapıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

DE TELEGRAAF: 1984'TEN BU YANA İLK KEZ

Hollanda'dan De Telegraaf, "Trabzonspor, Denswil ile 38 yıl sonra şampiyon" başlığını attı. Haberin detayında "1984'ten bu yana ilk kez Trabzonspor'da bir Türkiye şampiyonluğu kutlanıyor. Trabzonspor, 1976'dan 1984'e kadar altı şampiyonluk kazandı. 38 yıl sonra yeniden şampiyonluk geldi" denildi. Voetbal sitesi de "Trabzonspor 38 yıl sonra Türkiye şampiyonu oldu" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

ANSA: HAMSIK SİFTAH YAPTI

İtalyan basınında Trabzonspor'un şampiyonluğuna vurgu yapılarak Marek Hamsik'in kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmasının altı çizildi. ANSA haber ajansı da "Marek Hamsik ve takım arkadaşları şampiyon" başlığını attı.

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