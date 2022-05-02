TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

Alman Kicker dergisi, Karadeniz devine geniş yer ayırdı: 1984'ten beri sadece bir kez Türkiye'nin en kalabalık şehrinden şampiyon çıkmadı. Bursaspor, İstanbul kulüplerinin boğucu hakimiyetini 2010'da kırdı. 2009-10'dan bu yana Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2 ve Başakşehir 1 kez ilk sırada yer aldı. Ama aynı zamanda bir isyan zamanı da vardı.

Bu da Trabzonspor'la çok yakından bağlantılı. 1976'da ilk şampiyonluğunu elde eden kulüp, 1984'e kadar en popüler takımdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Süper Lig'de en uzun süre en iyi hücum ve savunmaya sahip ekip oldu.