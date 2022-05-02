TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Avrupa'yı salladı

MARCA: ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU
İspanyol Marca gazetesi, Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırdı. Marca, "Bordo- mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı. Galatasaray (22), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16), Bursaspor (1), Başakşehir (1) Türkiye'deki son şampiyonlukları paylaşmıştı... Ta ki Trabzonspor hepsini şampiyon olarak yenene kadar. 65 yıllık Süper Lig'de sadece İstanbul dışından iki takım lig şampiyonu olabildi" denildi.
MUNDO DEPORTİVO: 38 YIL SONRA ŞAMPİYON
İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Trabzonspor'un 38 yıl sonra mutlu sona ulaştığını yazdı. Haberde, "1983-84'ten beri Trabzonspor şampiyonluğu kazanamadı. Bu, tarihinin yedinci lig kupası. Ama kupa ve Süper Kupa'yı eklerseniz, ülkedeki 25'inci kupa sevinci" denildi.
CALCİOMERCATO: HAMSIK & GERVINHO BAŞARDI
İtalyan Calciomercato, Serie A'da daha önce forma giymiş Hamsik ve Gervinho'nun Trabzon- spor ile şampiyonluk yaşadığına dikkat çekti. Haberde "Birkaç yıl boyunca Roma ve Napoli ile şampiyonluğu denediler ama olmadı. Sonrasında güçlerini Trabzonspor formasında birleştirdiler. Gervinho ve Türkiye şampiyonu olarak mezun olan Hamsik'ten bahsediyoruz! Eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Hugo, eski Romalı Peres ve eski Atalantalı Cornelius da Trabzonspor ile coştu" yorumu yaptı.