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SPOR HABERİ - Edin Visca'dan Trabzonspor sözleri: Koşarak geldim!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca açıklamalarda bulundu. Bordo-Mavili ekibe koşarak geldiğini ifade eden Boşnak futbolcu, yeni hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu belirtti. İşte o sözler... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 18:30
SPOR HABERİ - Edin Visca'dan Trabzonspor sözleri: Koşarak geldim!

Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, bordo-mavili takımın şampiyonluğu değerlendirdi. Şampiyonluğu taraftarlara armağan ettiklerini söyleyen Visca, "Öncelikle tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluktan sonra taraftarlar çok mutlu, ne kadar güzel. Ben de çok mutluyum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu sezon aile gibi olduk, gelecek sezonda böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SPOR HABERİ - Edin Visca'dan Trabzonspor sözleri: Koşarak geldim!

"TRABZONSPOR'A KOŞARAK GELDİM"

Şampiyonlukta tüm takımın emeğinin olduğuna vurgu yapan 32 yaşındaki futbolcu, "3 aydır buradayım. Herkes şampiyonluğa emek verdi. Futbolcular, Abdullah hoca... Herkesin emeği var. Abdullah hoca benim öğretmenim. Bu camia için Trabzonspor'a koşarak geldim. Mutluyum. Şimdi kupaya koşacağız. Kupayı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SPOR HABERİ - Edin Visca'dan Trabzonspor sözleri: Koşarak geldim!

"HEDEF ÇİFTE KUPA"

Bu sezon hedeflerini çifte kupa olarak belirlediklerini ve Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini belirten Visca, "Taraftara teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bugüne dolu stadyumda oynadık. İnşallah Altay maçında da dolu stadyumda birlikte olacağız. Kupayı da almak istiyoruz. Hedef çifte kupa" diye konuştu.

SPOR HABERİ - Edin Visca'dan Trabzonspor sözleri: Koşarak geldim!

UÇAKTA VISCA'DAN ŞAMPİYONLUK ÜÇLÜSÜ

Sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan ve şampiyonluk yolunda takımına kritik goller kazandıran Edin Visca, takıma verilen izin için dün akşam Türk Hava Yolları'na ait 20.35 uçağıyla İstanbul'a hareket etti. Bordo mavili takımın taraftarları, 32 yaşındaki futbolcuyu marşlarla uçağın ortasına davet ederken Visca da taraftarlara üçlü çektirdi.

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