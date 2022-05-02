SPOR HABERİ - Edin Visca'dan Trabzonspor sözleri: Koşarak geldim!

Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, bordo-mavili takımın şampiyonluğu değerlendirdi. Şampiyonluğu taraftarlara armağan ettiklerini söyleyen Visca, "Öncelikle tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluktan sonra taraftarlar çok mutlu, ne kadar güzel. Ben de çok mutluyum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu sezon aile gibi olduk, gelecek sezonda böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'A KOŞARAK GELDİM" Şampiyonlukta tüm takımın emeğinin olduğuna vurgu yapan 32 yaşındaki futbolcu, "3 aydır buradayım. Herkes şampiyonluğa emek verdi. Futbolcular, Abdullah hoca... Herkesin emeği var. Abdullah hoca benim öğretmenim. Bu camia için Trabzonspor'a koşarak geldim. Mutluyum. Şimdi kupaya koşacağız. Kupayı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.