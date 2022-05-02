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Senin sevdan yaktı

Yerel gazeteler, Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Günebakış, "Şampiyon Trabzon", Taka "Senin sevdan yaktı bizi, Trabzonspor'umuzun tertemiz şampiyonluğu kutlu olsun", Sonnokta "Dünyanın 8. harikası", Kuzey Ekspres "Trabzonspor gururla sunar" başlıkları ile çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Senin sevdan yaktı
Yerel gazeteler, Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Günebakış, "Şampiyon Trabzon", Taka "Senin sevdan yaktı bizi, Trabzonspor'umuzun tertemiz şampiyonluğu kutlu olsun", Sonnokta "Dünyanın 8. harikası", Kuzey Ekspres "Trabzonspor gururla sunar" başlıkları ile çıktı.
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