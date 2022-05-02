Yerel gazeteler, Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Günebakış, "Şampiyon Trabzon", Taka "Senin sevdan yaktı bizi, Trabzonspor'umuzun tertemiz şampiyonluğu kutlu olsun", Sonnokta "Dünyanın 8. harikası", Kuzey Ekspres "Trabzonspor gururla sunar" başlıkları ile çıktı.
Yerel gazeteler, Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Günebakış, "Şampiyon Trabzon", Taka "Senin sevdan yaktı bizi, Trabzonspor'umuzun tertemiz şampiyonluğu kutlu olsun", Sonnokta "Dünyanın 8. harikası", Kuzey Ekspres "Trabzonspor gururla sunar" başlıkları ile çıktı.