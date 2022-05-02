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Rize’den kutlama

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u kutladı. Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "İki dost şehir olan Rize ve Trabzon'un arasına gerek şampiyonluk kutlamaları sırasında gerek öncesinde nifak tohumları atmaya çalışan herkese de bu kardeşliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz" denildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Rize’den kutlama
Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u kutladı. Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "İki dost şehir olan Rize ve Trabzon'un arasına gerek şampiyonluk kutlamaları sırasında gerek öncesinde nifak tohumları atmaya çalışan herkese de bu kardeşliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz" denildi.
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