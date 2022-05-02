Gerçek şampiyon

Şampiyon Trabzonspor, ligde 29 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaştı. Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan Fırtına, 9. haftada F.Bahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek, rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta kesintisiz sürdürdü.

İLK 15 HAFTADA HİÇ YENİLMEDİ

Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk 15 haftasında yenilmedi. Bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan topladı. Fırtına, en kötü dönemini ise 30. hafta ile 33. hafta içerisinde 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak yaşadı.

27. HAFTA ZİRVEDE

Şampiyon Trabzonspor, 27 hafta sonunda 66 puan toplarken en yakın rakibi 49 puanlı Konyaspor ile arasında 17 puanlık fark oluşturdu. Söz konusu haftada F.Bahçe'ye 20, Beşiktaş'a 22, G.Saray'a ise 31 puanlık fark attı.

ÜÇ BÜYÜKLERE KAYBETMEDİ

Trabzonspor ligde Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaş karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı. Karadeniz devi, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019- 20'nin ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamladı.

DEPLASMANDA LİDER

ŞampiyonTrabzonspor, bu yıl deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor. Dış sahada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan aldı.