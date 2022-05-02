TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya çılgın gelir!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da sevinç yaşanıyor. Bordo-mavililer elde ettiği başarı ile hem kendi hem de kent ekonomisine kazanç sağladı.

Sezon başında katılım payı alan Fırtına şampiyonluk primi olarak 46 milyon TL'yi kasasına koyacak. 22 galibiyeti bulunan kulüp maç başı galibiyet primlerinden ise şu ana kadar 65.34 milyon TL'yi garantiledi.