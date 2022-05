Süper Lig'de 2021/22 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve tarihi bir sezon yaşayan Trabzonspor'un bu başarısı Avrupa'da da geniş yankı uyandırmıştı. Son olarak bordo mavili ekip taraftarlarının kutlaması, FIFA resmi sosyal medya hesabından da yayınlandı.

İşte o paylaşım...

When you win your first title in 38 years...🎆



🏆🇹🇷 🟰 💜💙@Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO