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Boğaz artık bordo mavi

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor’un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Boğaz artık bordo mavi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon takımın bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılma geleneği Trabzonspor ile sürüyor. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl şampiyon takımın bayrağı asılıyor. Fırtına bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

MÜTHİŞ ŞÖLEN

İGA İstanbul Havalimanı, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kuleyi bordo-mavili renkler ile ışıklandırdı. Yapılan paylaşımda ''2021-22 sezonu Türkiye Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u tebrik ederiz. Şampiyon Trabzonspor'' denildi.

TRABZONSPOR HAK ETTİ

Eski milli futbolcu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Trabzonspor'u övdü. Özalan, "Trabzonspor hak ettiği şampiyonluğa ulaştı, sezonun başından sonuna kadar çok istikrarlı bir mücadele gösterdi" dedi.

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