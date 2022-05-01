Yer bordo gök mavi

Emek, yürek, yüzlerce idman, atılan goller, büyük sevinçler, üzüntüler derken Süper Lig'de 2021-22 sezonu Trabzonspor oldu... Bordomavililer 38 yıldır hasretle bekledikleri şampiyonluğu doyasıya kutladılar. Şenol Güneş Stadı'ndan başlayan sevinç dalgası yurdun dört bir yanına yayıldı. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin kazandığı bu eşsiz zafer sabahın ilk ışıklarına kadar kutlandı. Horonlar, kolbastılar tüm ülkeyi sardı.

YER YERİNDEN OYNADI

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından büyük coşku sadece yurt içinde değil Avrupa'da da kutlandı. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bordo-mavili yürekler şampiyonluk coşkusuna katıldı. Nisan ayında şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor gelecek haftalarda da bu büyük kutlamalara devam edecek.