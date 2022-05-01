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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor bayrağı İstanbul'da köprüye asıldı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili takımın bayrağı, şampiyonluk geleneği sürdürülerek İstanbul'daki köprülere asıldı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 14:12
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor bayrağı İstanbul'da köprüye asıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mücadele sonrası Türkiye genelinde, bordo-mavili takımın taraftarlarının büyük coşkusu vardı.

Bu arada geleneksel olduğu üzere şampiyon takımın bayrağı, İstanbul'daki köprülere de asıldı. Trabzonspor'un resmi hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Dalga dalga Fırtına! Bordo-mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda...

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