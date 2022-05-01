TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

38 sene sonra da böyle bir sevgi patlamasını Trabzon hak ediyor muydu, hak ediyordu. Biraz fazla kontrolsüz oldu diyelim. İnşallah biz bu yazıyı yazarken silahlar patlamaz, yaralılar ya da ölüler olmaz. Yani mutluluğa kurşun sıkmazlar!
YUNUS EMRE SEL - ŞAMPİYON TRABZON'UM... NE İSTERSEN İSTE BENDEN
Trabzon'da karnaval vardı dün. Gülenler ağlayanlar, yürüyenler koşanlar, alıcılar satıcılar, çocuklar gençler, yaşlılar, mektepliler, münevverler ve meraklılar, kravatlılar, atkılılar, eşofmanlılar, kasketliler ve formalılar, ebedi istirahatgahına çekilmişler ve halen daha dünyayla meşgul olanlar, bitkiler, taş, toprak ve ağaçların katıldığı bir karnaval.
Bu saydıklarımın tümü tek bir şeyi bekliyorlardı. Dünyada bu kadar farklı unsuru tek bir noktada buluşturan başka ne vardır acaba? "Şampiyon. Şampiyon. Şampiyon." Kulakları deliyor bu ses.