TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - MESELESİ, UYNAIŞI, MÜCADELESİ Trabzonspor hak ettiği şampiyonluğa kavuştu. Bu yolculuğun sonunda kupayı kazanmak esastı ama önemli olan sonuç değil sebep. Yani sezon başındaki başarı için yapılan doğru hazırlıktı. Trabzonspor'un bu sezon ortaya koyduğu performans geçen sene sezon başında ve devre arasında doğru kadro planlaması ve transfer hamlelerinin herkesten önce yapılmasıydı.

Burada seçilecek oyuncuların aidiyet duyguları çok önemliydi. Trabzonspor için savaşmayı isteyen, hedefi olan oyunculara ihtiyaç vardı. Forma numarası ve isimden daha önemli olan formanın göğsündeki armadır. Bunun bilincinde olan oyuncu topluluğu, doğru oyuncu seçiminde olmazsa olmazdı. Ve bu topluluk 'Değeri olan hiçbir şey hayatta mücadelesiz kazanılmaz' ifadesinin bilincindeydi.