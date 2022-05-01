Tebrikler Trabzonspor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Ağaoğlu'nu aradı. Erdoğan, "Bütün arkadaşlara tebrikler. Abdullah'a (Avcı) da aynı şekilde bu tebriklerimi bildirirsen onu da tebrik ediyorum. Daha sonra inşallah bir araya geliriz zaten. Allah yar, yardımcımız olsun" dedi. Erdoğan'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor'un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim" ifadelerine yer verildi.

TWITTER'DAN DA TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u ayrıca yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

EMİNE ERDOĞAN DA TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti. Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "38 yıl sonra

gelen galibiyet! Sevinme sırası evimizin Trabzonsporlu torunlarında. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Kulübünü, camiasını ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.