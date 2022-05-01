Şehrin nüfusu 2 milyonu geçti

Bordo-mavililer uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğu kutlamak için şehre akın etti. Şampiyonluk göçüne sadece yurt içinden değil Avrupa’dan hatta diğer kıtalardan da binlerce bordomavi sevdalısı katıldı. Tarihi ana şahitlik etmek isteyen bordo-mavililer stadı tıklım tıklım doldurdu.
Bordo-mavililer uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğu kutlamak için şehre akın etti. Şampiyonluk göçüne sadece yurt içinden değil Avrupa'dan hatta diğer kıtalardan da binlerce bordomavi sevdalısı katıldı. Tarihi ana şahitlik etmek isteyen bordo-mavililer stadı tıklım tıklım doldurdu.