Ömre bedel asistler

Fırtına'nın altın çocuğu Abdülkadir Ömür, kariyerinin en kilit asistlerini Antalya maçında yaptı. 22 yaşındaki futbolcu, 3. dakikada Cornelius'a gol pasını vererek çilingirliğe soyundu. Yıldız futbolcu, 62. dakikada ise Dorukhan'a asist yaparak skoru tekrar Trabzon lehine çevirdi. Ömür, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.
Fırtına'nın altın çocuğu Abdülkadir Ömür, kariyerinin en kilit asistlerini Antalya maçında yaptı. 22 yaşındaki futbolcu, 3. dakikada Cornelius'a gol pasını vererek çilingirliğe soyundu. Yıldız futbolcu, 62. dakikada ise Dorukhan'a asist yaparak skoru tekrar Trabzon lehine çevirdi. Ömür, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.