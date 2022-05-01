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Havadan, karadan denizden geldiler

Trabzonspor taraftarı Şenol Güneş Stadı'na gidebilmek için her yolu denedi. Uçakla şehre gelen taraftarlar, Akyazı'ya ulaşmak için teknelere bindiler, kamyon kasalarına doluştular.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Havadan, karadan denizden geldiler

Trabzonspor taraftarı Şenol Güneş Stadı'na gidebilmek için her yolu denedi. Uçakla şehre gelen taraftarlar, Akyazı'ya ulaşmak için teknelere bindiler, kamyon kasalarına doluştular.

TAKIM OTOBÜSÜ MİLİM MİLİM İLERLEDİ

Bordo-mavili futbolcuları taşıyan takım otobüsü, maç öncesinde tesislerden çıkıp Şenol Güneş Stadı'na giderken bir hayli zorlandı. Yollara taşan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya, ekibine ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Trabzonspor takımı uzun süren bir yolculukla stada ulaşabildi. Son 500 metreyi 45 dakikada gidebildiler.

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