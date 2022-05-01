Fırtına tarih yazdı

Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmesi, dünyada da geniş yankı buldu. İşte dış basında dün gece sıcağı sıcağına atılan bazı başlıklar...

Marca (İspanya): Trabzonspor tarih yazdı ve Süper Lig'de şampiyon oldu. Trabzonspor, İstanbul'un hakimiyetini kırdı.

A Bola (Portekiz): Trabzonspor, 38 yıl sonra şampiyon oldu. Karadeniz ekibi zaferini coşkuyla kutladı.

Foot Mercato (Fransa): 38 yıl sonra gelen büyük zafer. Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kazandı.

İtalya'dan İl Mattino ise Marek Hamsik'i ön plana çıkararak, "Napoli'nin eski yıldızı Marek Hamsik ilk şampiyonluğunu Trabzonspor ile aldı" ifadelerini kullandı.Trabzonspor, 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile 38 yıllık şampiyonluk hasretini 535 günde sona erdirdi. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

Bordo-mavılı ekipte Süper Kupa başarısı yaşayan deneyimli hoca, şampiyonluk kupasını da getirdi ve ilk lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.

Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Daha önce Medipol Başakşehir, A Milli Takım ve Beşiktaş'ı çalıştıran başarılı hoca, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kariyerinde zirveye tırmandı.