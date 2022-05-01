En önemli kurtarış!

Bordo-mavililerin parlayan yıldızlarından Uğurcan Çakır, sezon başından bu yana yaptığı kurtarışların en önemlisini şampiyonluk maçında gerçekleştirdi. 56. dakikada Antalya'nın kazandığı penaltıda topun başına Fredy geçerken, 26 yaşındaki file bekçisi devleşerek şampiyonluğu getirmeyi başardı.
Bordo-mavililerin parlayan yıldızlarından Uğurcan Çakır, sezon başından bu yana yaptığı kurtarışların en önemlisini şampiyonluk maçında gerçekleştirdi. 56. dakikada Antalya'nın kazandığı penaltıda topun başına Fredy geçerken, 26 yaşındaki file bekçisi devleşerek şampiyonluğu getirmeyi başardı.