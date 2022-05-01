Çifte zafere adım adım

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Andreas Cornelius, attığı golle perdeyi açan, şampiyonluk fitilini ateşleyen isim oldu. Danimarkalı golcü, takımının mutlu sona ulaşmasında büyük katkı sağlarken, Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'ndaki Kayseri ve geçen hafta ligdeki Adana Demir maçlarında fileleri sarsan 29 yaşındaki golcü formunu Antalya maçına da taşıdı. Cornelius, 15'er gollü Hataylı El Kaabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u yakaladı. Tecrübeli futbolcu, sezonu 'Gol Kralı' unvanıyla tamamlamaya bir adım daha yaklaşmayı başardı.
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Andreas Cornelius, attığı golle perdeyi açan, şampiyonluk fitilini ateşleyen isim oldu. Danimarkalı golcü, takımının mutlu sona ulaşmasında büyük katkı sağlarken, Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'ndaki Kayseri ve geçen hafta ligdeki Adana Demir maçlarında fileleri sarsan 29 yaşındaki golcü formunu Antalya maçına da taşıdı. Cornelius, 15'er gollü Hataylı El Kaabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u yakaladı. Tecrübeli futbolcu, sezonu 'Gol Kralı' unvanıyla tamamlamaya bir adım daha yaklaşmayı başardı.