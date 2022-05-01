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Bizim kimseyle hesabımız yok

Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk sonrası önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Trabzonspor'un yaptıklarını yapan herkes başarılı olur. Trabzonspor'un gelecek sene yapacağı kamp, hazırlık maçları, transfer planlaması hepsi belli. Hepsi hazır. Bizim kimseyle hesabımız yok. Üzerimize gelsinler ama biz önümüze bakacağız" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Bizim kimseyle hesabımız yok

Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk sonrası önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Trabzonspor'un yaptıklarını yapan herkes başarılı olur. Trabzonspor'un gelecek sene yapacağı kamp, hazırlık maçları, transfer planlaması hepsi belli. Hepsi hazır. Bizim kimseyle hesabımız yok. Üzerimize gelsinler ama biz önümüze bakacağız" ifadesini kullandı. Şampiyonluğun hiç kolay kazanılmadığını dile getiren Ağaoğlu, "Trabzonspor'un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın! Bizim yaptığımızı yapın, başarılı olursunuz. Planınız programınız yoksa başaramazsınız. Şampiyonluk cümlesini hiç kullanmamıştım. Bu bir kere rakibe saygısızlıktır" dedi.

61 PARE TOP ATIŞI
Başkan Ahmet Ağaoğlu videoyla taraftarlara kutlamalarda silah kullanılmaması çağrısı yaptı. Ağaoğlu, "Coşkumuzu tribünde, sokaklarda, şehrin caddelerinde ve evlerimizde doyasıya yaşayalım. Bu kutlu günde yalnızca birbirimize sarılalım. Biz o gün şampiyonluğu 61 pare top atışıyla sizler için kentte kutlayacağız. Sizlere sözüm olsun" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ
Fırtına, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı sarı-lacivertli takıma aitti. Sarı Kanarya, 1967-68, 1969- 70 ve 2013-14 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Trabzonspor da aynısını başardı.

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