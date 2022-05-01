Herkesin saygısını kazandıklarının altını çizen Avcı, "Trabzon sevdalılarına, 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttirmek istiyorduk. O geri dönüşü aldık. Her kulüp başkanı oyunumuza saygı gösterdi. Önemli olan bu saygıyı hak etmekti. Taraftarlara teşekkür ederim. Bu sene her maçta defansı ve hücumu beraber yaptık. Dışarıda bir kupa daha var. Onu da alacağız" dedi.
Herkesin saygısını kazandıklarının altını çizen Avcı, "Trabzon sevdalılarına, 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttirmek istiyorduk. O geri dönüşü aldık. Her kulüp başkanı oyunumuza saygı gösterdi. Önemli olan bu saygıyı hak etmekti. Taraftarlara teşekkür ederim. Bu sene her maçta defansı ve hücumu beraber yaptık. Dışarıda bir kupa daha var. Onu da alacağız" dedi.
DİĞER