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Bir kupa daha var!

“Geçen sezonun son maçında şampiyon olacağımızı söylemiştim. Taraftarlarla sezon boyunca defansı da hücumu da birlikte yaptık. Dışarıda bir kupa daha var”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Bir kupa daha var!
Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, maç sonu karışık duygular içinde olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Neyi yaşıyorum şu anda bilmiyorum. Bu büyük bir yük. Yarın ne hissedeceğim bilmiyorum. Geçen sene son maç, Gençlerbirliği maçıydı. Beşiktaş şampiyonluğa seviniyordu. Futbolculara baktım, 'Trabzon'da şampiyonluk genleri var. Seneye biz şampiyon olacağız' demiştim. O günden itibaren üstüne koyarak devam edeceğiz dedik ve yaptık" şeklinde konuştu.

Herkesin saygısını kazandıklarının altını çizen Avcı, "Trabzon sevdalılarına, 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttirmek istiyorduk. O geri dönüşü aldık. Her kulüp başkanı oyunumuza saygı gösterdi. Önemli olan bu saygıyı hak etmekti. Taraftarlara teşekkür ederim. Bu sene her maçta defansı ve hücumu beraber yaptık. Dışarıda bir kupa daha var. Onu da alacağız" dedi.
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