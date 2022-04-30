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Üst düzey ilgi vardı

Şampiyonluk maçına devletin üst kademelerinden de yoğun ilgi vardı. Birçok bakan, milletvekili, bürokrat ve devlet görevlisi Karadeniz devinin şampiyonluk maçını tribünden takip ederek coşkuya ortak oldu. Taraftarlarla birlikte şampiyonluğun mutluluğunu yaşadılar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 01:33
Üst düzey ilgi vardı
Şampiyonluk maçına devletin üst kademelerinden de yoğun ilgi vardı. Birçok bakan, milletvekili, bürokrat ve devlet görevlisi Karadeniz devinin şampiyonluk maçını tribünden takip ederek coşkuya ortak oldu. Taraftarlarla birlikte şampiyonluğun mutluluğunu yaşadılar.
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