Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı!

Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı!

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2021/22 sezonu şampiyonluğunu 3 hafta kala ilan etti. Bordo-mavililer karşılaşmanın ardından şampiyonluk paylaşımında bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 22:55
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı!

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2021/22 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor aldığı beraberlikle birlikte 3 hafta kala şampiyonluğu kazandı.

En erken şampiyonluk rekorunu egale eden Trabzonspor'a beraberliği ve şampiyonluğu getiren golleri 3. dakikada Andreas Cornelius ve 62. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Uğurcan Çakır, 56. dakikada Fredy'nin penaltısında gole izin vermedi.

Fraport TAV Antalyaspor'un golleri ise 51. dakikada Alassane Ndao ve 80. dakikada Haji Wright'tan geldi.

FIRTINA'DAN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI GELDİ

Zorlu karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın resmi hesabından şampiyonluk paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda, "2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonu TRABZONSPOR!" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

DİĞER
Angelina Jolie’den flaş ziyaret! Angelina Jolie Lviv’de!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şampiyon Trabzonspor'a tebrik
Bordo-mavi şampiyonluk coşkusu
Arda Turan'dan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cornelius: Tarif edilmesi zor!
Bordo-mavi şampiyonluk coşkusu
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti
Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri! Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri! 23:21
Maç sonu dikkat çeken paylaşım! "Şampiyonuz Eren'im selam olsun" Maç sonu dikkat çeken paylaşım! "Şampiyonuz Eren'im selam olsun" 23:09
Arda Turan'dan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı! Arda Turan'dan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı! 23:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:51
Başkan Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik mesajı! Başkan Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik mesajı! 22:46
Fırtına'dan şampiyonluk paylaşımı! Fırtına'dan şampiyonluk paylaşımı! 22:44
Daha Eski
Trabzon'da maç sonu ilginç anlar! Maç bitti sandılar Trabzon'da maç sonu ilginç anlar! Maç bitti sandılar 22:38
Şampiyon Trabzonspor! Şampiyon Trabzonspor! 22:35
Altay deplasmanda kazandı! Altay deplasmanda kazandı! 22:27
Rusya Ligi'nde şampiyon Zenit! Rusya Ligi'nde şampiyon Zenit! 22:12
Şampiyonluk maçının dönüm anı! Şampiyonluk maçının dönüm anı! 22:05
Gol düellosunda kazanan Freiburg! Gol düellosunda kazanan Freiburg! 21:55