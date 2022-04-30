Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı!

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2021/22 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor aldığı beraberlikle birlikte 3 hafta kala şampiyonluğu kazandı.

En erken şampiyonluk rekorunu egale eden Trabzonspor'a beraberliği ve şampiyonluğu getiren golleri 3. dakikada Andreas Cornelius ve 62. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Uğurcan Çakır, 56. dakikada Fredy'nin penaltısında gole izin vermedi.

Fraport TAV Antalyaspor'un golleri ise 51. dakikada Alassane Ndao ve 80. dakikada Haji Wright'tan geldi.

FIRTINA'DAN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI GELDİ

Zorlu karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın resmi hesabından şampiyonluk paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda, "2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonu TRABZONSPOR!" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM: