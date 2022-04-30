Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara 'silahlı kutlama' uyarısı

61 top atışıyla şampiyonluğu kutlayacaklarını ifade eden Ağaoğlu, "Mesajımız şu; birbirimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. O silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyon olduğumuz takdirde ben kendilerine söz veriyorum, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bu herhalde bütün silah namlularının sesinden çıkan sese bedel. 3 ayrı yerden de havai fişek gösterisi ile kutlayacağız.''