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Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara 'silahlı kutlama' uyarısı

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için geri sayıma geçen bordo-mavililerde dev şölen için hazırlıklar tüm titizliğiyle devam ediyor. Mutlu sona ulaşmaya çok yakın olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara 'silahlı kutlama' uyarısı geldi. Ağaoğlu kutlamalarda silahtan uzak durulması gerektiğini ifade etti ve taraftara 61 top atışı sözü verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 11:11
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara 'silahlı kutlama' uyarısı

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor şampiyonluk için yalnızca 1 puana ihtiyaç duyuyor. Artık mutlu son için geri sayıma geçen bordo-mavililerde gözler Antalyaspor maçına çevrildi.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara 'silahlı kutlama' uyarısı

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Ülkenin dört bir köşesinden taraftarlar şehre akın ederken, yurt dışından da bordo-mavi renklere gönül verenler şampiyonluğu kutlamak için Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara 'silahlı kutlama' uyarısı

Şampiyonluğun resmen belli olmasının ardından kutlamalara başlayacak olan Trabzonspor'da büyük bir coşku yaşanacak.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara 'silahlı kutlama' uyarısı

AĞAOĞLU TARAFTARI UYARDI!
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk sevincinin üzüntüye dönüşmemesi adına taraftarları silahlı kutlamalara karşı uyardı.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara 'silahlı kutlama' uyarısı

61 top atışıyla şampiyonluğu kutlayacaklarını ifade eden Ağaoğlu, "Mesajımız şu; birbirimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. O silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyon olduğumuz takdirde ben kendilerine söz veriyorum, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bu herhalde bütün silah namlularının sesinden çıkan sese bedel. 3 ayrı yerden de havai fişek gösterisi ile kutlayacağız.''

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