Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara 'silahlı kutlama' uyarısı

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor şampiyonluk için yalnızca 1 puana ihtiyaç duyuyor. Artık mutlu son için geri sayıma geçen bordo-mavililerde gözler Antalyaspor maçına çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor şampiyonluk için yalnızca 1 puana ihtiyaç duyuyor. Artık mutlu son için geri sayıma geçen bordo-mavililerde gözler Antalyaspor maçına çevrildi.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Ülkenin dört bir köşesinden taraftarlar şehre akın ederken, yurt dışından da bordo-mavi renklere gönül verenler şampiyonluğu kutlamak için Trabzon'a geldi.
Şampiyonluğun resmen belli olmasının ardından kutlamalara başlayacak olan Trabzonspor'da büyük bir coşku yaşanacak.
AĞAOĞLU TARAFTARI UYARDI!
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk sevincinin üzüntüye dönüşmemesi adına taraftarları silahlı kutlamalara karşı uyardı.
61 top atışıyla şampiyonluğu kutlayacaklarını ifade eden Ağaoğlu, "Mesajımız şu; birbirimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. O silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyon olduğumuz takdirde ben kendilerine söz veriyorum, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bu herhalde bütün silah namlularının sesinden çıkan sese bedel. 3 ayrı yerden de havai fişek gösterisi ile kutlayacağız.''