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TRABZONSPOR HABERLERİ: Başkan Erdoğan'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik telefonu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak tebrik etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 23:56
TRABZONSPOR HABERLERİ: Başkan Erdoğan'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik telefonu

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılaşmanın ardından Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor'un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim." ifadelerine yer verildi.

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