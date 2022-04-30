TRABZONSPOR HABERLERİ: Başkan Erdoğan'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik telefonu

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılaşmanın ardından Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak tebrik etti.



Başkan Erdoğan'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor'un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim." ifadelerine yer verildi.

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