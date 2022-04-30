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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 32 yılda böyle sezon yaşamadım

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ilan etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile başkan Ahmet Ağaoğlu da basın toplantısına çıktı. Ağaoğlu şampiyonluk açıklamasında bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 00:40
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 32 yılda böyle sezon yaşamadım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Kimseyle hesabımız yok, biz önümüze bakacağız. Kamp yerimiz, transfer programımız, hazırlık maçı tarihimiz geçen sene olduğu gibi yine belli. Biz bu başarıyı bu sayede elde ettik. Belki playoff'dan gideriz belki direk gideriz. Şampiyonlar Ligi planımız belli. Trabzonspor'un planını uygularsanız sizde başarılı olursunuz. Değerli hocamıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, camiamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Trabzonspor'un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın! Bizim yaptığımızı yapın, başarılı olursunuz. Planınız programınız yoksa başaramazsınız!

Taraftarlardan bir şey rica etmiştik, mücadeleye inancı bıraktığınız anda her şeyi kaybedersiniz. Trabzonspor artık o Trabzonspor değil. Trabzonspor güçlü rakipleri de olsun isteyen bir takım artık. Bu rekabet bizi de yükseltir.

Benim ağzımdan 'Şampiyonuz' cümlesi hiç çıkmadı. Sporun temel prensibi rakibe saygıdır. Geldiğimiz zamanki durumu hatırlayın. Ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş kulüp. Sürdürülebilir başarı için idari ve finansal yapı sağlam olmalı

32 senedir Trabzonspor'da yöneticilik yaptım. Hiçbir süreçte hocasına karşı bu kadar saygılı, hoca futbolcu uyumluluğunun üst düzey olduğu bir sezon yaşamadım. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bütün bunların hepsi Abdullah Avcı'nın kişiliğinde vücut bulmuş öğeler.

İnsanlar hak hukuktan bahsediyor. 35 senedir futbolun içindeyim. Bu sene hiç konuşmadım. Eğer konuşursam anlatacak çok şeyim var. Artık bir daha hiçbir şekilde bizi o topun içine çekemezler. Çizgimiz, hedefimiz, prensiplerimiz farklı.

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