Taktik çalıştılar

Teknik direktör Abdullah Avcı son yapılan antrenmanda 20 bin kişi önünde takıma önce dar alanda pas çalışması yaptırdı. Ardından ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen takımdan ayrı çalıştı.

HAMSIK HAYRAN KALDI

Binlerce taraftar idmana akın ederken, Trabzonsporlu futbolcular o anları hayranlıkla izledi. Muhteşem görsel şölenlere sahne olan çalışma sonrası Hamsik sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür etti. Dünyaca ünlü futbolcu stadyumdan bir görüntü paylaşarak, "Sadece normal bir sezon antrenmanı'' dedi.