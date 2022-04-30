Sinirlerim alındı

TRABZON FARKINI GÖSTERİR

Ağaoğlu: Trabzonspor'da şampiyonluğun coşkusu tabii diğer illerden, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bu farklılıktan neyi kast ettiğimi, takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek.

3-4 YIL SABIR İSTEDİK

Ağaoğlu, geldiklerinde sürdürülebilir bir başarı için 3-4 yıl sabır rica ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "3-4 yıl sonraki Trabzonspor'u bütün Türkiye ayakta alkışlayacak' dedim. Bugün bütün Türkiye değilse bile futbolseverler, futbolu seven insanımız ayakta değilse bile, eminim oturarak alkışlıyorlardır."

HAKEM BAHANELERİ

Her takımın iddialı bir şekilde yola çıktığının altını çizen Ağaoğlu, "Başarı yakalanamayınca bu sefer 'hakem penaltı çaldı', 'yağmur yağdı...' gibi şeyler oluyor. Ben dahasını söyleyeyim. 1,5 metreden ofsayt kaldırmayan hakeme, 'neden kaldırmadın?' diye sorduklarında, 'gözüme kar tanesi girdi' diyeni de var" dedi.