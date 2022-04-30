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Seni Yaradan’a kurban olayım

Abdullah Avcı antrenman bitiminde taraftarın yanına gitti. Bir taraftar kucağında çocuğuyla birlikte, "Hocam seni Yaradan'a kurban olayım. Ben 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Şu çocuğa yaşattınız ya Allah sizden razı olsun" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Seni Yaradan’a kurban olayım
Abdullah Avcı antrenman bitiminde taraftarın yanına gitti. Bir taraftar kucağında çocuğuyla birlikte, "Hocam seni Yaradan'a kurban olayım. Ben 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Şu çocuğa yaşattınız ya Allah sizden razı olsun" dedi. Avcı da "Hepimizden razı olsun, keyfini çıkarın" cevabını vererek teşekkür etti.
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