Abdullah Avcı antrenman bitiminde taraftarın yanına gitti. Bir taraftar kucağında çocuğuyla birlikte, "Hocam seni Yaradan'a kurban olayım. Ben 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Şu çocuğa yaşattınız ya Allah sizden razı olsun" dedi.
Abdullah Avcı antrenman bitiminde taraftarın yanına gitti. Bir taraftar kucağında çocuğuyla birlikte, "Hocam seni Yaradan'a kurban olayım. Ben 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Şu çocuğa yaşattınız ya Allah sizden razı olsun" dedi. Avcı da "Hepimizden razı olsun, keyfini çıkarın" cevabını vererek teşekkür etti.